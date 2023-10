Sez. AIISF Napoli alla “Race for the Cure”

Oggi a Napoli si è svolto l’appuntamento con la “Race for the Cure”, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia.

Tra le oltre 55 squadre e circa 2000 partecipanti, anche la sezione Aiisf di Napoli, Federata Fedaiisf, ha voluto contribuire all’evento sportivo per la raccolta fondi a favore della prevenzione per il tumore al seno.

É stata un’esperienza ricca di emozioni perché correre al fianco delle “donne in rosa” ci ha concesso di manifestare la nostra naturale propensione professionale a favore e a tutela della salute e del benessere di ogni paziente.

La squadra si distingue dal gruppo quando sintonizza i propri desideri sulla stessa lunghezza d’onda. Quando ciascuno svolge bene il proprio ruolo ma, soprattutto, quando lo fa con entusiasmo e amore. E quando tutto questo si orienta verso la solidarietà allora il piacere si moltiplica.

Oggi abbiamo dimostrato di “essere” squadra e ci hanno premiato per questo. Aiisf Napoli ha ricevuto un riconoscimento per essere stata la squadra più numerosa per iscritti online.

Grazie Komen comitato Campania. Grazie a tutti i colleghi e ai familiari ed amici che oggi hanno condiviso il nostro desiderio di presenza e di sostegno.

Direttivo Aiisf Napoli Federata Fedaiisf