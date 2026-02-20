Sez. Interprovinciale AIISF Marche. Donazione di un ecografo portatile

La consegna dell’ecografo portatile donato dalla Sezione Interprovinciale AIISF MARCHE rappresenta un momento di grande valore per l’intera comunità.
Si tratta di una strumentazione moderna e versatile, che consentirà di ampliare l’offerta di screening e potenziare l’attività diagnostica sul territorio.
L’ecografo permetterà di effettuare controlli mirati in ambito senologico, urologico, dermatologico e non solo, favorendo la diagnosi precoce.
La sua portabilità garantisce maggiore flessibilità operativa e la possibilità di raggiungere un numero più ampio di cittadini.
Investire nella prevenzione significa ridurre i rischi, intervenire tempestivamente e migliorare la qualità della vita.
Questo importante gesto solidale si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa tra LILT Ancona e Croce Verde Castelfidardo.
L’accordo prevede l’organizzazione mensile di screening gratuiti, rendendo la prevenzione accessibile a tutti.
Il protocollo non è solo un atto formale, ma un impegno concreto e continuativo verso la popolazione.
La donazione dell’ecografo portatile va a rafforzare, l’idea che la collaborazione possa generare valore reale per il territorio.
Unendo competenze, risorse e volontà.
LILT Ancona, Sez. Interprovinciale AIISF MARCHE, Croce Verde Castelfidardo.