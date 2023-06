Per la maggiore trasparenza EFPIA ha aperto il portale “European Disclosure Gateway” (Portale Europeo della Divulgazione)

EFPIA, l’associazione delle aziende farmaceutiche europee, per una maggiore trasparenza riguardo ai pagamenti e ai benefit forniti dall’industria agli operatori sanitari ha dato vita a “European Disclosure Gateway” (Portale Europeo della Divulgazione).

Riportiamo il testo di apertura del portale

Welcome to the European Disclosure Gateway

Il rapporto tra l’industria farmaceutica, gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie (HCO) favorisce l’innovazione che migliora la vita dei pazienti.

Oltre al suo impegno di lunga data di divulgare pubblicamente i rapporti con le organizzazioni dei pazienti e come parte del suo sostegno a una maggiore trasparenza, l’industria farmaceutica basata sulla ricerca si è impegnata a divulgare i dettagli dei pagamenti e altri benefici in natura effettuati dall’industria agli operatori sanitari e alle organizzazioni sanitarie per garantire che i pazienti e gli altri abbiano fiducia che questa relazione sia legittima e trasparente.

Per migliorare l’accesso a questi dati, l’industria farmaceutica ha creato volontariamente questo punto di accesso unico per aiutare qualsiasi parte interessata a navigare tra i dati pubblicamente disponibili in tutti i paesi membri dell’EFPIA, sia che siano ospitati sui siti Web delle singole aziende o centralizzati su piattaforme nazionali.

In questa pagina, EFPIA ha raccolto tutte queste informazioni in un unico posto: la mappa del Gateway europeo.

Facendo clic su ciascun paese, verrai reindirizzato alle pagine informative governative o nazionali. Sotto la mappa, cliccando sui loghi delle aziende, avrai la possibilità di navigare nella pagina web di informativa di ciascuna azienda membro EFPIA.

Riportiamo la mappa interattiva dell’Italia

