Trump abbassa il prezzo dei farmaci firmando tre ordini esecutivi. Big Pharma nel panico.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha firmato quattro ordini esecutivi volti a ridurre l’alto costo dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti. Gli ordini avranno l’effetto di apportare grandi cambiamenti nel mercato dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti una volta finalizzati.

L’Associazione dei produttori farmaceutici “PhRMA”, il mondo della ricerca farmaceutica e i produttori americani, hanno sollevato proteste per la firma di questi ordini esecutivi.

Gli ordini sono progettati per portare i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti almeno alla pari con i loro costi all’estero. Trump ha affermato che gli americani spesso pagano l′80% in più per i farmaci da prescrizione rispetto a Germania, Canada e altre nazioni per alcuni dei farmaci più costosi.

“I quattro ordini che firmerò oggi ristruttureranno completamente il mercato dei farmaci da prescrizione in termini di prezzi e quant’altro per rendere questi farmaci convenienti e accessibili a tutti gli americani”, ha affermato Trump alla Casa Bianca. “Sotto la mia amministrazione, stiamo resistendo ai lobbisti e agli interessi particolari e combattendo contro un sistema truccato.”