Una nuova tecnica per osservare le molecole naturali in 3D

Fino a qualche tempo fa era impossibile solo immaginare di osservare le molecole ad occhio nudo, oggi con varie tecniche possiamo riuscire ad osservare senza bisogno strumentazioni sofisticate.

Ma oggi addirittura siamo in grado di osservare le molecole in 3D!

Questa importante tecnica che l’ Erbochimico Paolo Pelini Responsabile Scientifico del CCDSN – Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – è riuscito a sviluppare, permetterà un più accurato studio delle molecole naturali di origine vegetale senza l’ausilio di costosi e complicati strumenti di elaborazione che i laboratori di analisi e molte università non possiedono o che non hanno personale in grado di utilizzare.

