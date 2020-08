Usa, governo blocca finanziamento a Kodak per produzione farmaci

L’International Development Finance Corp. (DFC), l’agenzia del governo federale che fornisce aiuti finanziari a progetti privati, ha deciso di bloccare un prestito da 765 milioni di dollari alla multinazionale statunitense Kodak per la produzione di principi attivi farmaceutici.

L’agenzia ha spiegato di aver riaperto la valutazione del prestito dopo “le recenti accuse di violazioni” relative all’annuncio dell’accordo con il governo e alle stock option garantite all’amministratore delegato James Continenza.

Il prestito ha scatenato, nelle scorse settimane, un’impennata del titolo del gruppo a Wall Street, passato in due giorni da meno di due dollari a 60 dollari (ora ne vale circa 9), con guadagni di oltre il 600%. Il prestito sarebbe stato il primo sotto il Defense Production Act, la legge che ha l’obiettivo di riportare negli Stati Uniti le attività considerate indispensabili, come la produzione farmaceutica.

Kodak, fondata nel 1888 e con sede a Rochester, nello stato di New York, dopo essere stata un’icona della fotografia sta cercando di uscire dalla crisi trasformandosi in azienda farmaceutica.

Il presidente Trump che aveva elogiato l’accordo commentando che “faremo dell’America il principale produttore e fornitore di farmaci al mondo”, ha dichiarato di non essere coinvolto nella questione prestito.

Yahoo! finanza (fonte ASKA News) – 10 agosto 2020

N.d.R.:

Il valore netto posseduto stimato di James V. Continenza è di almeno $ 31,8 milioni di dollari al 23 giugno 2020, prima dell’accordo con il DFC. Mr. Continenza possiede oltre 46.737 azioni di Eastman Kodak Co per un valore di oltre $ 21.105.500. Inoltre, guadagna $ 10.716.000 come presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Eastman Kodak Co. [fonte wallmine]. Di questi $ 873.152 sono stati ricevuti in denaro, $ 9.830.503 come Equity (azioni) e $12.375 sono stati ricevuti come pensione e altre forme di compensazione. Queste informazioni derivano dalle dichiarazioni di delega depositate per l anno fiscale 2019.

Il CEO di Eastman Kodak Co Jim Continenza ha aggiunto $ 79 milioni al suo patrimonio netto mercoledì quando le sue opzioni nella società sono diventate molto redditizie, grazie a un prestito del governo degli Stati Uniti

