L’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza.

Il documento è articolato in 7 sezioni:

1. Verifica del Tetto della Spesa farmaceutica convenzionata (7,96% del fabbisogno sanitario nazionale) calcolata su FSN 2019 definitivo (importo pari a 113.791.926.183. Il dato è aggiornato al 24 Marzo 2020 come comunicato dal MdS).

2. Verifica del Tetto della Spesa farmaceutica per acquisti diretti al netto dei gas medicinali (6,69% del fabbisogno sanitario nazionale) calcolata su FSN 2019 definitivo.

3. Spesa per farmaci Innovativi e verifica dell’eventuale eccedenza di spesa rispetto ai fondi innovativi non oncologici e fondo farmaci innovativi oncologici previsti dalla L. 11 dicembre 2016, n.232.

4. Verifica del Tetto della Spesa farmaceutica per acquisti diretti relativi ai gas medicinali (0,20% del fabbisogno sanitario nazionale) calcolata su FSN 2019 definitivo.

5. Spesa farmaceutica complessiva Gennaio-Dicembre 2019 e verifica del rispetto delle risorse complessive.

6. Fonte dei dati.

7. Appendice.

La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del payback 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 7.765,3 milioni di Euro (tabella 1 e colonna M della tabella 7), evidenziando un decremento rispetto all’anno precedente (-16,2 milioni di Euro). I consumi, espressi in numero di ricette (570,3 milioni di ricette), mostrano una riduzione (-1,0%) rispetto al 2018; anche l’incidenza del ticket totale si riduce (-1,6% ).

Tabella 3 Riepilogo della spesa farmaceutica convenzionata netta nel periodo Gennaio-Dicembre 2019, nelle singole regioni, rispetto allo stesso periodo del 2018

La tabella 4 bis indica, per ciascuna Regione, un insieme di indicatori di spesa e consumo pro-capite della farmaceutica convenzionata, considerando la popolazione pesata per l’anno 2019.

