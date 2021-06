Filctem. 17 Giugno: “Traiettorie di Lavoro”. Si parlerà di informazione scientifica. Sarà possibile partecipare da remoto

Domani si terrà un importante evento dedicato alle “Giornate del Lavoro 2021” con l’iniziativa “Traiettorie di lavoro“. Una parte di questo incontro sarà dedicato al Chimico Farmaceutico ed in particolare all’informazione scientifica. Si invitano gli ISF a collegarsi e, dato che sarà possibile interagire, si potrà intervenire con domande, osservazioni e critiche.

L’evento inizierà alle 9,30, ma la parte riguardante l’informazione scientifica inizierà verso le 11,20 / 11,30. Riportiamo sotto il programma e i link a cui collegarsi.

Il 17 giugno alle ore 9:30, in diretta streaming, la Filctem Cgil parteciperà alle Giornate del Lavoro 2021 con l’iniziativa “Traiettorie di lavoro“. L’evento sarà trasmesso su Collettiva.it e sulle pagine Facebook della stessa Collettiva e della Filctem nazionale. Per l’occasione è stata convocata l’assemblea generale.

L’evento vedrà il tema 2021 delle Giornate del Lavoro, cioè “Inclusività, Partecipazione, Rappresentanza”, declinati in tutti i settori della nostra categoria, con la partecipazione della Segreteria e con l’apporto di numerosi contributi e interventi dai nostri territori e dai nostri luoghi di lavoro.

Programma di Traiettorie di lavoro

Le giornate del lavoro per Filctem sono declinate al tempo presente. Una vera e propria full immersion nelle problematiche legate al lavoro, che la categoria rappresenta con i suoi 21 diversi contratti.Questi i settori sotto la lente di ingrandimento oggi relativamente ai temi inclusività, partecipazione e rappresentanza:

Elettrico. Necessità di conservare l’articolo 18 anche per le nuove generazioni; focus sull’articolo 177 del codice degli appalti (pericolo esternalizzazioni). A cura di Ilvo Sorrentino

Energia. Utilizzo della contrattazione per ridurre il divario nel dualismo generazionale; governo dell’organizzazione del lavoro nel cambio di modello di sviluppo. A cura di Antonio Pepe

Moda. L’integrativo come strumento per la contrattazione inclusiva; la contrattazione nazionale contro la pirateria, il dumping e lo sfruttamento. A cura di Sonia Paoloni

Manifatturiero. La contrattazione collettiva in ottica solidaristica, redistributiva e anticiclica. L’industria 4.0: frontiera del cambiamento. A Cura di Sonia Tosoni

Chimico e Farmaceutico. Riaffermare il sistema delle relazioni nel settore chimico farmaceutico. La contrattazione di 2’ livello come strumento di partecipazione. Il coinvolgimento di RSU e RLSSA nello sviluppo dei protocolli di sicurezza per la gestione del lavoro nella pandemia. Gli ISF, come garanzia dell’uso appropriato dei farmaci nel servizio sanitario nazionale. A cura di Sergio Cardinali e Aldo Zago.

Artigianato. Responsabilità in solido: committenza/contoterzisti. È necessario fare in modo che la responsabilità in solido sia attribuita in base alla quota di fatturato commissionata al terzista. Tema della legalità. A cura di Ugo Cherubini.

Europa-Mondo. Cosa succede nel sindacalismo europeo. Il ruolo dei Cae. A cura di Lillo Oceano

Il punto di vista generale della categoria nelle conclusioni del segretario generale Marco Falcinelli

Diretta su Collettiva.It | Facebook di Collettiva e Filctem Cgil Nazionale