Associazione Italiana Informatori Cosmetici Qualificati (AIICQ), valorizza e promuove la formazione professionale dell’Informatore Cosmetico Qualificato – ICQ

AIICQ – Associazione Italiana Informatori Cosmetici Qualificati, valorizza e promuove la formazione professionale dell’Informatore Cosmetico Qualificato – ICQ.

La filiera cosmetica italiana è uno dei settori maggiormente trainanti dell’economia del bel paese.

Una filiera altresì complessa ed articolata che va tutelata, difesa, avvalorata e supportata con tutti gli strumenti possibili.

La cultura della bellezza e del benessere promuove ed identifica un nuovo trend in ascesa: il valore sociale, scientifico, economico della cosmetica.

Il Made in Italy, noto in tutto il mondo, si fa strada anche in questo campo, fino a qualche anno fa poco esplorato, e conquista sempre più spazio all’interno di un’economia ben strutturata.

Alla luce di tutto questo, le strategie mirate e personalizzate stanno diventando sempre più importanti per il sistema cosmetico.

Diventa dunque fondamentale la figura professionale degli operatori del settore che devono essere professionalmente qualificati e formati per essere competitivi in un mercato in continua crescita.

L’industria cosmetica è un comparto ricco di skills diversificate ognuna delle quali richiede preparazione a competenza oltreché tutela e valorizzazione.

L’AIICQ, acronimo di Associazione Italiana Informatori Cosmetici Qualificati, promuove e valorizza professionisti qualificati con competenze specifiche che completano e aggiungono significato, qualità e cultura al settore della Bellezza e del Benessere.

AIICQ sostiene e favorisce la formazione continua con regole e codici di condotta per potenziare e sviluppare il ruolo del professionista cosmetico a tutti i livelli. Un profilo versatile, polivalente ed eclettico che richiede una preparazione multidisciplinare.

Diventa dunque necessario lo studio e l’istruzione continua attraverso percorsi formativispecifici.

FORMAZIONE E LAVORO. LE NUOVE PROFESSIONI DEL COMPARTO DELLA COSMESI.

LA BELLEZZA CERCA NUOVI MESTIERI.

Il settore della cosmetica è in grado di sviluppare grandi opportunità attraverso la formazione professionale e soprattutto di creare e amplificare il grande valore che il comparto svolge nell’assetto economico del nostro paese. Un segmento in continua crescita che richiede alti livelli di preparazione multidisciplinare e valorizzazione dei ruoli professionali.

AIICQ e ICQ intervengono a vari livelli in questo processo con la formazione continua e la tutela dei professionisti che operano nel settore

L’ICQ, Informatore Cosmetico Qualificato, è una risposta al bisogno diffuso di riferimenti qualificati e di operatori specializzati con competenze scientifiche, culturali e di marketing tali da poter consigliare,comunicare e vendere prodotti e trattamenti cosmetici con correttezza ed efficacia.

L’Informatore Cosmetico Qualificato colma, dunque, il gap esistente nel panorama professionale di settore tra le due uniche figure riconosciute: il cosmetologo, formulatore e conoscitore dei prodotti cosmetici, e l’estetista, specialista nell’esecuzione manualedi trattamenti.

La cosmetica è un vasto e ramificato universo di conoscenze con radici culturali e storiche antichissime che richiede una formazione trasversale orientata alle richieste di un mercato sempre più esigente ed alla ricerca di figure di alto livello.

Le attività che gli Informatori Cosmetici Qualificati possono svolgere si distinguono sia nel B2B che nel B2C.

Eccone alcune: in azienda, nei punti vendita, nel comparto marketing e comunicazione, nella consulenza.

Cultura del lavoro, dell’impresa e della formazione. Il settore della cosmesi è alla costante ricerca di personale qualificato per coprire competenze specifiche nei vari livelli.

Per i professionisti il comparto cosmetico punta tutto sulla qualifica professionale da ottenere grazie ad uno studio multidisciplinare delle varie materie.

La proposta didattica del Corso ICQ® (Informatore Cosmetico Qualificato), è inedita nel panorama accademico e cosmetico nazionale. Nasce dalla valutazione del gap formativo tra le due sole figure riconosciute ad oggi operanti nel settore: cosmetologo ed estetista. Mancando del tutto professionalità intermedie e trasversali, ovvero operatori qualificati in grado di informare, presentare e divulgare scientificamente sui mercati la produzione cosmetica internazionale, il Corso punta a colmare tale vuoto professionale con una formazione di tipo accademico.

Oggi nella Cosmetica, esistono tante “specializzazioni” la cui necessità di competenza qualificata è indispensabile per determinare il successo della ricerca tecnologica, di un prodotto o di una tecnica che viaggiano tutte insieme nella direzione dell’evoluzione scientifica e della comunicazione di questa disciplina, fino a poco tempo fa dominio, si può dire, di un “empirismo illuminato”.

La necessità di professionisti con competenze specifiche di counseling, è diffuso a più livelli sul mercato: a partire dall’azienda, che forma il suo personale di vendita direttamente in sede, ai diversi canali (farmacie, profumerie, erboristerie, centri benessere e mass market), che difficilmente dispongono di risorse umane con le più opportune competenze per soddisfare le richieste di consumatori sempre più esigenti.

ALCUNI DATI.

L’ultimo rapporto annuale di Cosmetica Italia chiarisce meglio qual è l’andamento del settore cosmetico in Italia. Gli ultimi dati relativi al 2022 confermano la salute di un comparto che ha ribadito la sua capacità non solo di resilienza alla crisi economica, ma soprattutto di reattività e di adeguamento alle nuove prospettive di mercato.

Al termine del 2022 il fatturato delle imprese supera i 13.340 milioni di euro con una crescita di 12,1 punti percentuali, mentre le esportazioni confermano dinamiche importanti con un valore superiore ai 5.850 milioni di euro ed una crescita pari al 18,5%.

Nel 2022 inoltre, l’impatto sulla bilancia commerciale supera abbondantemente i livelli pre-crisi con 3.280 milioni di euro.

Una spinta insomma a voler fare sempre di più, meglio e con le competenze idonee per agevolare un dialogo in continua evoluzione tra i vari attori del comparto cosmetico.

Oltre alla formazione inoltre resta fondamentale anche la tutela e la promozione della professione.

E’ proprio l’AIICQ, l’Associazione che valorizza e promuove la figura professionale dell’Informatore Cosmetico Qualificato. Tale professionista, grazie al possesso di competenze specifiche, tecniche e commerciali, è in grado di informare, presentare, divulgare e consigliare i prodotti cosmetici, secondo determinati standard qualitativi e di qualificazione professionale.

AIICQ è iscritta nel Registro delle Professioni non Ordinistiche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è aderente a Confcommercio Professioni, la Federazione di riferimento per le associazioni di professionisti di nuova generazione e non organizzati in ordini e collegi.

Come Associazione è la prima che gode di due importanti riconoscimenti a livello istituzionale.

AIICQ è entrata in Confcommercio Professioni con l’obiettivo di collaborare con le istituzioni, le associazioni e le federazioni di categoria, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti che riguardano l’attività di informazione cosmetica qualificata. Intende inoltre promuovere ogni iniziativa per favorire la riconoscibilità anche sociale di questa figura professionale, nonché provvedere al rilascio dell’ Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, ai sensi della Legge n. 4 del 2013. Infine, si propone di organizzare attività culturali, seminari, corsi, incontri ed eventi, anche in collaborazione con altri organismi ed enti, per rafforzare la coesione degli Informatori Cosmetici Qualificati e incentivare la formazione e l’aggiornamento professionale.

Chi può ISCRIVERSI ALL’AIICQ? TUTTI gli appassionati e gli operatori del settore che hanno seguito il corso per diventare Informatore Cosmetico qualificato ma anche tutti coloro – laureati e non – in possesso di titoli maturati in formazione cosmetica, come da Regolamento.

https://www.aiicq.it/wp-content/uploads/2022/08/AIICQ_REGOLAMENTO_2022.pdf

ALCUNE INFORMAZIONI E OBIETTIVI.

L’ASSOCIAZIONE ITALIANAINFORMATORI COSMETICI QUALIFICATI è un’associazione professionale, senza scopi di lucro, che valorizza e promuove la figura professionale dell’Informatore Cosmetico Qualificato, in grado di informare, presentare, divulgare e consigliare con criteri scientifici e competenze commerciali, di comunicazione e marketing, i prodotti cosmetici, immessi sul mercato nei vari canali di vendita ed i target di riferimento. Gli Informatori Cosmetici Qualificati volontariamente condividono lo scopo statutario e ne rispettano il Regolamento ed il Codice Etico.

Gli obiettivi principali dell’AIICQ sono:

valorizzare e promuovere a livello sociale la figura professionale dell’ Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ) quale professionista indispensabile per tutti noi che acquistiamo e utilizziamo prodotti cosmetici;

(ICQ) quale professionista indispensabile per tutti noi che acquistiamo e utilizziamo prodotti cosmetici; promuovere ed incentivare la formazione e l’aggiornamento professionale e culturale degli addetti all’informazione cosmetica qualificata;

collaborare con le istituzioni per affermare l’ICQ come operatore qualificato per la diffusione della cultura del cosmetico;

provvedere al rilascio a favore dei Soci Ordinari, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Interno dell’Associazione, dell’”Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati”, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Per informazioni e contatti

info@corsoicq.it

info@aiicq.it

Mobile +39 375 714 9961

www.aiicq.it

www.informatorecosmeticoqualificato.it