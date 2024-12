AIISF Bologna. Auguri conviviali di Natale ai colleghi e donazione all’Associazione AGITO

Siamo giunti alla fine dell’anno, le feste di Natale si avvicinano ed è anche il momento per tutti noi di pensare a che anno è stato e ai progetti per il futuro.

Anche per la nostra Associazione è l’ora di bilanci e di progetti consapevoli di lavorare ogni giorno in contesti dove sono presenti malattia e dolore.

I colleghi della sezione Aiisf-Fedaiisf di Bologna si sono incontrati per scambiarsi gli auguri e per brindare insieme.

Come ospite speciale della serata è stata invitata la collega Sabrina Bergonzoni, presidente di AGITO, Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei.

Questa Associazione si prefigge di sviluppare progetti per dare supporto ai pazienti di tutte le età ricoverati in ospedale in seguito ad una diagnosi di sarcoma osseo (dai doni di giocattoli, alla assistenza psicologica fino alla Pet Therapy) promuovendo campagne di informazione e di sensibilizzazione e per sostenere la ricerca scientifica.

Insieme ai nostri più sinceri auguri abbiamo consegnato a Sabrina un assegno speciale per supportare i progetti di Agito affinché possano realizzarsi. (www.agito.it)

Comunicato AIISF Bologna

