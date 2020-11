AIISF Frosinone partecipa al lutto del collega Orlando per la perdita del padre Dott. Ciafrone

Castrocielo, il Coronavirus stronca la vita di un grande uomo: addio al dottor Roberto Ciafrone

Il medico di famiglia e consigliere comunale di minoranza era ricoverato allo Spaziani dallo scorso 4 novembre

Frosinone Today – 24 novembre 2020

La città di Castrocielo piange la scomparsa di Roberto Ciafrone, medico di famiglia ed ex medico sportivo del Cassino Calcio. Il consigliere comunale di minoranza era ricoverato dallo scorso 4 novembre all’Ospedale Spaziani di Frosinone per cercare di sconfiggere il Coronavirus. Purtroppo il 67enne non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile a Castrocielo e nei paesi limitrofi. Tanti i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore.

Il saluto dei sindaci di Aquino e Castrocielo

“La tua fedeltà al giuramento di Ippocrate ti è costata la vita. L’intero paese ti piange – scrive il sindaco Filippo Materiale – purtroppo non è tempo di lacrime perché tutti dobbiamo mantenere alta la guardia e le precauzioni contro un nemico subdolo e meschino. Anche se la politica ci ha divisi, la stima e l’affetto sincero tra noi non sono mai venuti meno. Sei caduto in servizio, in prima linea, e questo fa onore a Te ed alla Tua famiglia al dolore della quale ci stringiamo uniti. Resterai per tutti un fulgido esempio di attaccamento al dovere. Grazie a nome dell’amministrazione, grazie anche per la tua estrema correttezza e per il grande rispetto verso tutti”

“Anche la nostra Città piange il dott. Roberto Ciafrone – pubblica su un post social il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi – Questa terribile pandemia ci ha portato via un grande uomo, un professionista competente, un caro amico, mio e di tutti. Il mio cordoglio e quello di tutta l’amministrazione alla sua Nadia, ai figli e ai familiari tutti. Buon viaggio Roberto, ti abbiamo voluto bene in tanti”.

Il Cordoglio dell’Aiisf

“La sezione di Frosinone dell’Aiisf, Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco, si unisce al collega Orlando Ciafrone, e a tutta la sua famiglia, per la perdita del padre, il caro dottor Roberto. Il dr Ciafrone negli anni era diventato un vero amico per molti di noi, unendo la sua professionalità ad un animo affabile, sempre col sorriso, sempre disponibile e attento, sempre appassionato e presente: con la sua famiglia, con i suoi pazienti, con noi informatori, con la sua città. Salutiamo con una stretta al cuore e con tanto rispetto un grande uomo e un grande medico“.