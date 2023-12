Bayer vince una causa sul Glifosato in California. Titolo in rialzo

Bayer ha vinto un processo in una causa intentata da un uomo californiano che ha affermato di aver sviluppato il cancro a causa dell’esposizione al suo diserbante Roundup (glifosato), ponendo fine a quella che era stata una serie di cinque sconfitte consecutive per l’azienda in processi su affermazioni simili.

Il verdetto è stato emesso venerdì da una giuria della Corte Superiore della contea di San Benito, in California, ha annunciato la Bayer. La società ha affermato in una nota che il verdetto era “coerente con le prove in questo caso che Roundup non causa il cancro e non è responsabile della malattia del querelante”.

Gli avvocati del querelante Bruce Jones non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Come la maggior parte dei querelanti nelle cause Roundup, Jones ha affermato che il prodotto gli ha causato lo sviluppo di una forma di cancro chiamata linfoma non Hodgkin.

Sono state avanzate circa 165.000 richieste di risarcimento contro la società per lesioni personali presumibilmente causate da Roundup, che Bayer ha acquisito come parte dell’acquisto da 63 miliardi di dollari della società agrochimica statunitense Monsanto nel 2018.

Prima della recente serie di cause perse, che ha prodotto verdetti contro la società per un totale di oltre 2 miliardi di dollari, Bayer aveva vinto nove processi consecutivi, il che significa che ora ne ha vinto 10 negli ultimi 15 processi. Si prevede che altri casi verranno processati nel prossimo anno.

Bayer sta facendo appello contro i verdetti contro di lei, che includono ingenti risarcimenti per danni punitivi che probabilmente saranno ridotti perché superano le linee guida della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Le perdite avevano portato alcuni investitori a mettere in discussione la strategia legale della Bayer nella difesa dei casi Roundup. La società ha dichiarato il mese scorso che avrebbe continuato a combattere i casi in tribunale e non aveva “nessuna voglia di scrivere assegni giganteschi” per risolverli.

Nel 2020, Bayer ha risolto la maggior parte dei casi Roundup allora pendenti per un massimo di 9,6 miliardi di dollari, ma non è riuscita a ottenere un accordo che coprisse casi futuri. Rimangono pendenti più di 50.000 richieste.

Reporting di Brendan Pierson a New York; montaggio di Diane Craft

Reuters – Dec 23

Dec 27 (Reuters) – Il titolo Bayer (BAYGn.DE) a Francoforte è salito del 2,3% dopo che il gruppo tedesco specializzato in pesticidi ha dichiarato di aver vinto una causa intentata da un uomo californiano che affermava di aver sviluppato il cancro a causa dell’esposizione al suo diserbante Roundup. Il titolo è stato scambiato a 33,42 euro per azione, dopo aver raggiunto un massimo di 33,65 euro, quando il Dax segna +0,23%

