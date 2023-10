Domani al via a Napoli Pharmexpo, sabato saluto inaugurale con Manfredi (sindaco di Napoli)

DOMANI AL VIA A NAPOLI PHARMEXPO, SABATO SALUTO INAUGURALE CON MANFREDI

DE NEGRI: “GRAZIE A SALONE INCONTRO TRA ESPERIENZE E BUONE PRATICHE SETTORE DINAMICO”

Napoli, 26 ottobre – Tutto pronto per la quindicesima edizione di Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica in programma fino al 29 ottobre nei padiglioni 4-5-6 della Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). Venerdì ore 10-18:30, sabato ore 9:30-18:30, domenica ore 9:30-15. Tutte le informazioni sono sul sito www.pharmexpo.it.

Da domani farmacisti e operatori del settore saranno impegnati nel polo fieristico di Fuorigrotta per confrontarsi sui temi di attualità, ricerca, formazione ed innovazione, unitamente ad azioni commerciali e di marketing.

“Pharmexpo – evidenzia Fabrizio Cantella, direttore della Progecta – è l’appuntamento dedicato alla farmacia, punto di riferimento tradizionale per ogni comunità, dal piccolo centro alla grande città. La professione del farmacista è profondamente cambiata, soprattutto grazie alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ed un incontro annuale dell’intera filiera permette un confronto diretto ed una concreta possibilità di aggiornamento grazie ai numerosi incontri in programma”.

Il saluto inaugurale delle autorità è in programma sabato 28 settembre, insieme al forum ‘La farmacia oggi’, alle 11:30 nella sala Capri del padiglione 5. Intervengono: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Vincenzo Santagada, presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e assessore alla Salute del Comune di Napoli; Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli; Ugo Trama, direzione generale per la tutela della Salute Regione Campania; Ferdinando Maria De Francesco, delegato regionale Fofi; Alfredo Procaccini,vicepresidente Federfarma nazionale; Pierluigi Petrone, presidente Assoram e vicepresidente Farmindustria.

E a poche ore dall’inizio del salone dell’industria farmaceutica il patron di Progecta Angioletto de Negri elegge “con orgoglio Pharmexpo secondogenita, per numero di edizioni e per brillantezza, dopo Bmt, la nostra storica Borsa Mediterranea del Turismo. Quello che inizia domani – rimarca – è un appuntamento grazie al quale si realizza l’incontro tra esperienze, buone pratiche e progetti futuri di un settore in continua evoluzione. Io e tutto il mio staff di Progecta, forti anche delle performance fieristiche di Gustus a novembre e di Arkeda a dicembre, viviamo con entusiasmo il prossimo futuro che porterà – anticipa de Negri – anche nuove iniziative su quello che è il fertile terreno di business rappresentato dalla Campania”.

Comunicato dell’ufficio stampa Progecta per Pharmexpo ricevuto in Redazione 26 ottobre 2023