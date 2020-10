Genova. Sez. AIISF ulteriori raccomandazioni anti Covid

Cari colleghi,

In conseguenza dell’aggravarsi della situazione epidemiologica siamo a suggerire, unitamente a tutte le misure di prevenzione già messe in atto, l’adozione di un’ulteriore precauzione, laddove possibile, che preveda un distanziamento di 2 metri e di colloqui con i medici inferiori ai 15 minuti.

Come spiegato in un messaggio di inizio settimana scorsa questa modalità, anche formalmente, eleva ulteriormente il livello di sicurezza dei nostri colloqui con i Medici.

Vi invitiamo a condividere questa iniziativa di AIISF Genova con i medici che avrete modo di contattare e con i colleghi ISF non iscritti in associazione.

Ringraziandovi per l’aiuto e per la disponibilità che sicuramente metterete anche in questa iniziativa vi salutiamo cordialmente

Direttivo AIISF Genova