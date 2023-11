Il Benessere Animale deve essere al Centro delle Politiche del Governo

Come dichiarato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, la salute dell’uomo, dell’ambiente e degli animali devono essere sempre più al centro delle politiche sanitarie nazionali

Come Naturopati per Animali, siamo impegnati assieme ai Medici Veterinari nella tutela del benessere degli animali e nel riequilibrio fisiologico.

E’ necessario però un investimento maggiore in ambito della ricerca scientifica e nelle politiche di incentivazione del governo nell’ambito fisioterapico ed Naturopatico con rimedi naturali per animali di cui i Naturopati Animali possono dare un contributo fondamentale.

La sinergia tra Veterinari, Naturopati Animali e Ricerca possono aiutare a prevenire importanti epidemie future investendo sul benessere dei nostri pet..

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulente in ambito di Ricerca Farmacognostica, Fitoterapia ed Erboristeria per Animali

CCDSSN – Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali e Ricerca

