Il Lazio diffida Sanofi: “Mancano all’appello 500mila dosi” di vaccino antinfluenzale

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili aggiornamenti relativi al medicinale “VAXIGRIP TETRA® (vaccino influenzale quadrivalente preparato con virus frammenti “split”, inattivati), 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita, 1 siringa in vetro con ago (A.I.C. 044898017) e VAXIGRIP TETRA® (vaccino influenzale quadrivalente preparato con virus frammenti “split”, inattivati), 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita, 10 siringhe in vetro con ago (A.I.C. 044898029)”, non reperibile sul territorio nazionale per il quale è stata autorizzata l’importazione dall’estero su richiesta dell’azienda.