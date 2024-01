Inforbasilicata incontra l’Assessore Regionale

Il Presidente di Inforbasilica, Dott. Elio Di Chicco e il socio Dott. Giuseppe De Carlo, grazie alla collaborazione di quest’ultimo, sono riusciti ad ottenere un incontro con l’Assessore alla Sanità Regionale Dott. Francesco Fanelli; i soci sono stati ricevuti con puntualità e gentilezza.

I due membri hanno esposto le criticità presenti nel ricevere gli ISF presso il San Carlo e presso gli altri ospedali regionali associati.

Insieme all’Assessore è stato esaminato il “Regolamento Regionale-delibera n. 1247 del 30 luglio 2008” che illustra nei dettagli le nostre modalità di ricevimento ed è chiaro che nessuna disposizione rimanda le decisioni ai primari dei vari reparti.

La proposta avanzata da Inforbasilicata (come stabilito nell’ultima riunione) di essere ricevuti dal lunedì al venerdì, in locali idonei e in fasce orarie concordate, coincide perfettamente con il regolamento esistente, il quale garantisce un turnover adeguato di ISF, anche per quei colleghi provenienti da altre regioni, in modo da non creare difficoltà logistiche né a noi ISF né tantomeno al personale sanitario.

L’Assessore stesso ha constatato che non essendo presente più uno stato di emergenza legato alla pandemia da Covid19, va automaticamente rispristinato il regolamento esistente, che prevede delle modalità di ricevimento univoche.

L’Assessore ha provato a contattare immediatamente il Dott. Spera, Direttore del San Carlo, per fissare un colloquio e ci ha rassicurati di darci riscontro a breve. Prima del termine del colloquio, ho illustrato all’ Assessore Fanelli l’iniziativa delle nostre associazioni omologhe di Marche e Calabria, dell’integrazione nel Registro Regionale anche degli informatori del parafarmaco. L’Assessore si è reso subito disponibile e aspetta una PEC da Inforbasilicata per definire la procedura.

Il Presidente Elio Di Chicco, nel ringraziare l’Ass. Fanelli per l’interesse dimostrato e fiducioso nel riceve una risposta ci lascia con questo commento: “Nonostante la mia definizione di ottimista come colui che spera di trovare la perla dentro l’ostrica per poter pagare il conto, credo che sia stato compiuto il primo passo per riprenderci la dignità e la visibilità del nostro lavoro che poco alla volta ci sono state tolte nel tempo.

Grazie per l’attenzione.

L’UNIONE FA LA FORZA

Comunicato InforBasilicata (federata Fedaiisf)

