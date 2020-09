Problemi di accesso alle strutture Ausl della città di Bologna per gli informatori scientifici. La Sez. AIISF scrive ai responsabili delle strutture

Gentilissimi, mi chiamo Alberto Bonomo e scrivo in qualità di presidente della Sezione di Bologna della associazione informatori scientifici del farmaco AIISF federata FEDAIISF e che solo a Bologna conta di 210 iscritti, inoltre sono membro del Coordinamento FEDAIISF Regione Emilia-Romagna che contempla anche le altre sezioni emiliano romagnole, i cui colleghi lavorano anche se parzialmente sul territorio bolognese.

Il ruolo dell’Informatore Scientifico è regolamentato da varie leggi e decreti dello stato, tra cui il Dlgs 219/06, che impone agli informatori, fra gli altri compiti, quello di aggiornare il medico su nuovi farmaci in uscita e nuovi studi ed evidenze scientifiche dei farmaci già disponibili, ed ha obbligo di raccogliere e segnalare gli Eventi Avversi, gli Effetti Collaterali e le Interazioni che i medici dovessero riferire nel corso dei colloqui con l’Informatore Scientifico.

Da Settembre 2019 Regione Emilia Romagna ha istituito un tavolo paritetico e creato un Gruppo di lavoro regionale sulla informazione scientifica di cui noi FEDAIISF siamo la componente Associativa in rappresentanza della Categoria degli IS/ISF. Al gruppo di lavoro sono presenti tutte le componenti, quindi la Regione stessa, i sindacati dei lavoratori IS/ISF, i sindacati dei medici MMG, dei medici ambulatoriali ed ospedalieri ed i rappresentanti delle Industrie di Farmaci e Dispositivi Medici. In data 20/01/2020 è stato prodotto un documento condiviso da tutte le componenti che disciplina la materia su tutto il territorio Regionale ER che integra e supera le criticità che aveva creato la delibera Regionale 2309/2016. Come Federazione ci siamo da subito resi disponibili a trovare soluzioni condivise in materia di trasparenza, tracciabilità e a collaborare a progetti sulla Salute Pubblica, in cui la Regione intenda coinvolgerci, mettendo a disposizione sia la nostra figura che i nostri mezzi di comunicazione come il nostro sito www.fedaiisf, il nostro centro studi e documentazione, la nostra newsletter e le nostre reti capillari di chat lavorative su tutto il territorio nazionale.

A seguito dell’inizio della emergenza Covid-19, il 25 febbraio 2020 la Regione ER aveva diramato una lettera in cui si sospendeva l’informazione scientifica in presenza fino al 30/04/2020, quindi siamo stata la prima categoria a restare a casa e di fatto siamo stata l’ultima a riprendere l’attività con grandi sacrifici in termini di perdita o riduzione del reddito, ma è stato necessario e lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità come del resto tutte le altre categorie coinvolte nel lockdown.

Il gruppo di Lavoro su Informazione Scientifica si è aggiornato anche durante il lockdown con incontri da remoto per monitorare le attività e seguire gli aggiornamenti in materia, infatti in data 9 giugno 2020 ha pubblicato il protocollo per la ripresa dell’attività di informazione scientifica IN PRESENZA nelle strutture del SSR. Come richiesto nel protocollo stesso, abbiamo dato la massima diffusione del protocollo ai nostri associati e come categoria abbiamo organizzato una diretta su YouTube per spiegare a tutti i colleghi della Regione quali norme si dovessero osservare e quali dispositivi di protezione individuali utilizzare. Alla riunione virtuale hanno partecipato più di 1000 colleghi in contemporanea distribuiti tra ZOOM ed il nostro canale YouTube. Sempre per il senso di responsabilità che ci contraddistingue. In questo protocollo veniva ricordato, al secondo punto e quindi come opzione dove non fosse possibile la ripresa del lavoro IN PRESENZA quanto la legge prevede, cioè la possibilità di effettuare l’informazione scientifica da remoto, ma questa possibilità è stata pressoché rifiutata dalla maggioranza dei medici (vedi anche sondaggio nazionale FIMMG bocciato da oltre l’88 % del campione dei medici intervistati) in quanto il telefono viene già utilizzato massicciamente dai pazienti e quindi la linea deve rimanere libera ed i device in dotazione ai medici del SSR NON dispongono di telecamera e microfono e pertanto alla quasi totalità è impedito di poter partecipare a videochiamate o webinair se non utilizzando device personali.