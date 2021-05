Lazio. Vaccinazione ISF a Valmontone. Nuove disposizioni

Per l’ennesima volta cambiano le disposizioni per gli ISF per accedere al punto vaccinale di Valmontone. Sono stati riferiti dei respingimenti nei confronti di ISF che si erano presentati senza prenotazione come previsto dalle autorità del centro vaccinale solo pochi giorni fa.

È nuovamente intervenuta la Sez. AIISF Frosinone che ha raggiunto un nuovo accordo.

L’accordo prevede che AIISF Frosinone predisporrà una nuova lista per gli ISF, e attività affini, che non si sono ancora vaccinati e che vorrebbero farlo. Sul sito internet di AIISF Frosinone sarà di nuovo disponibile un modulo di richiesta da compilare per accedere alla vaccinazione. La possibilità di prenotarsi sarà a disposizione dei richiedenti fino alle 19 di domenica sera, 9 maggio.

Dopo le 19 di domenica la lista verrà immediatamente inviata all’hub di Valmontone che chiamerà direttamente i colleghi inseriti comunicando loro il giorno e l’ora dell’appuntamento della vaccinazione. Così si eviteranno disservizi essendo le dosi riservate ai prenotati.

Per informazioni contattare il Presidente sezionale AIISF di Frosinone, Paolo Petta al n. 335 7755109