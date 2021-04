Le prime 10 aziende farmaceutiche hanno investito 96 miliardi di $ in Ricerca & Sviluppo

Mentre il 2020 è stato un anno da dimenticare per quasi tutto il mondo, la spinta alla ricerca e sviluppo del settore farmaceutico ha preso vita in un modo mai visto prima creando nuovi farmaci, vaccini e test per la pandemia che ha devastato il mondo.

Big Pharma, ecco la top ten di chi investe in R&D

Daily Health Industry – 6 aprile 2021 – di Marco Landucci

Con 13,9 miliardi di dollari investiti in Ricerca & Sviluppo nel 2020, pari al 22,2% delle sue vendite, Roche è la prima tra le grandi aziende farmaceutiche per budget investiti in questo settore, seguita da MSD, con 13,6 miliardi di dollari, e Janssen, con 12,5 miliardi di dollari. A evidenziarlo è una classifica stilata da Fierce Biotech.

Nell’anno del COVID-19 molte aziende hanno registrato un calo delle entrate; la diffusione della pandemia ha costretto molte persone a rimandare le visite mediche, con una conseguente riduzione delle vendite dei medicinali.

Ma, secondo la classifica, il totale di circa 70 miliardi di dollari di budget impegnati delle prime dieci pharma negli ultimi cinque anni è salito a 96 miliardi di dollari, con quasi tutte le aziende della classifica che hanno aumentato i budget destinati a R&S, tranne Novartis e Sanofi. Nel 2018, per la prima volta, le prime 15 aziende farmaceutiche per vendite hanno investito più di 100 miliardi di dollari nella ricerca e tre anni dopo la stessa cifra è stata quasi raggiunta dalle prime dieci aziende da sole.

Nella classifica, MSD ha fatto un grande balzo in avanti, spiazzando Janssen, che da molti anni era dietro a Roche. MSD ha investito 13,9 miliardi di dollari in ricerca nel 2020, un aumento del 37% rispetto all’anno precedente. Anche Bristol Myer Squibb è passata dall’ottavo posto del 2019 al quarto del 2020, con il budget nella ricerca che è quasi raddoppiato, arrivando a 11,14 miliardi di dollari.

A chiudere la classifica ci sono Sanofi, AbbVie ed Eli Lilly, a poca distanza tra loro, con investimenti in ricerca e sviluppo che vanno da 6 a 6,5 miliardi di dollari. Eli Lilly, in particolare, è tornata nella top ten prendendo il posto di AstraZeneca, che è scesa all’undicesimo posto dopo aver riferito una riduzione dell’1% nel budget di R&S del 2020, che si è attestato a 5,9 miliardi di dollari.

