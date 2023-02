Licenziamenti AlfaSigma. Proclamati 8 ore di sciopero

“L’azienda farmaceutica AlfaSigma ha comunicato, il 20 febbraio scorso, un piano di riduzione sostanziale dell’organico, in particolare nell’informazione scientifica del farmaco e nelle attività di staff attraverso l’apertura della procedura di riduzione del personale (L.223/91). 333 licenziamenti, praticamente in ogni divisione della società. Una riorganizzazione che mina la sostenibilità e la funzionalità delle attività se non con una concentrazione delle attività che risultano difficili da sostenere”. Spiegano le segretarie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, in un comunicato quest’oggi.

“Il nostro compito è andare a fondo di questa decisione. Dobbiamo invertirne la rotta che consideriamo irricevibile. Per questa ragione, dopo una prima interlocuzione da noi richiesta con urgenza e avvenuta oggi in Confindustria Emilia Centro alla presenza anche di Assolombarda, la nostra valutazione non è mutata e con il coordinamento nazionale si è deciso lo stato di agitazione del gruppo con blocco degli straordinari e la proclamazione di 8 ore di sciopero con le modalità che verranno decise in seguito”. Conclude la nota sindacale.

