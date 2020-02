Napoli. Tentativi di truffe alle farmacie di improvvisati agenti di commercio di integratori

Ai Titolari di Farmacia di Napoli e provincia

Molti e molto vari sono i “sistemi” adottati da improvvisati agenti di commercio di ditte che vendono integratori per incrementare le vendite dei prodotti loro affidati. Negli ultimi giorni sono pervenute alla scrivente associazione svariate segnalazioni di telefonate alle farmacie di Napoli con le quali vengono commissionati, millantando una “prescrizione” del centro di fertilità dell’Azienda Policlinico di Napoli, i sotto indicati prodotti della ditta Italfarmaco:

INOFERT HP

INOFERT COMBI HP

“Dottore vengo a ritirarli domattina, le lascio il mio telefono”; “dottore può consegnarli a casa? Lascio cognome ed indirizzo”. Tanto nel primo quanto nel secondo caso le richieste si rivelano false, ma dannose per il farmacista il quale ordina il prodotto, carica il prodotto, nel caso prova a far consegnare al domicilio di un fittizio richiedente, dovendo poi realizzare una pratica per la restituzione al distributore.

Affido pertanto la notizia a Voi, consigliandoVi di diffidare delle richieste telefoniche fatte da sconosciuti.

Grato per l’attenzione, invio cordiali saluti

Michele Di Iorio – Presidente Federfarma Napoli

Prot.69/2020 Oggetto: Tentativi di truffa alle farmacie

Federfarma Napoli – 7 febbraio 2020