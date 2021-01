Pfizer riduce l’approvvigionamento del vaccino. Secondo “Sputnik” c’è un mistero

Riportiamo a titolo di cronaca una nota del sito “Sputnik News” dell’omonimo vaccino russo con l’avvertenza del palese conflitto di interesse che può avere un produttore di vaccini che è in concorrenza con altri produttori. Pertanto i punti di vista e le opinioni espressi nell’articolo non necessariamente coincidono con quelli di Fedaiisf

E’ un giallo e si chiama Pfizer. Dietro l’annuncio di venerdì 14 gennaio con cui l’azienda produttrice informava di esser costretta a ridurre del 29 per cento le dosi di vaccino distribuite in Europa (165mila dosi in meno per l’Italia) si nasconde un mistero. Quel mistero tira in campo da una parte Joe Biden e i suoi nuovi piani anti Covid, dall’altra le rivelazioni sul vaccino Pfizer emerse dopo l’incursione di un gruppo hacker negli archivi digitali dell’Ema, l’Agenzia Europea per il Farmaco.

In entrambi i casi emergerebbe l’incapacità di Pfizer di far fronte alle promesse e l’eccessiva dipendenza dell’Europa dalla casa farmaceutica statunitense. Ma partiamo dalle due possibili spiegazioni del ritardo. La prima è legata al nuovo piano vaccinale da 20 miliardi di dollari con cui, proprio venerdì 14, Joe Biden ha promesso agli americani 100 milioni di vaccinazioni nei primi cento giorni del suo mandato. E’ chiaro che quell’accelerazione, oltre ai miliardi messi sul tavolo dal presidente entrante, potrebbero aver indotto i vertici di casa Pfizer a trascurare l’Europa per garantire un occhio di riguardo alla nuova Amministrazione.