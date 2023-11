Piante del genere citrus perché sono pericolose per i gatti? FACCIAMO CHIAREZZA!

Purtroppo molto spesso sul web pseudo esperti danno consigli che possono causare gravi danni ai nostri amici a quattro zampe, per questo motivo bisogna rivolgersi sempre a professionisti qualificati nel benessere animale come medici veterinari e i naturopati animali certificati.

Uno dei consigli SBAGLIATI che gira sul web è la possibilità di impiegare piante del genere Citrus come il limone per aiutare i gatti in varie situazioni.

Purtroppo non è così!

Le piante del genere citrus sono piante del genere di angiosperme della famiglia delle Rutacee

Sono grandi arbusti o alberi sempreverdi che raggiungono i 5–15 m di altezza. I frutti (agrumi) sono fragranti e molti sono ricchi di succo.

Contengono una larga percentuale di acido citrico che conferisce ai frutti il caratteristico odore e sapore astringente. Sono anche ottime fonti di vitamina C.

Come dicevamo queste piante se molto utili per il cane possono essere dannose per il gatto e possono portare disturbi gastrointestinali, vomito e diarrea, e anche l’utilizzo in forma topica nei gatti è da evitare perché può provocare dermatiti.

La tossicità delle piante del genere citrus nei gatti è dovuta alla presenza di limonene e linalolo, nonché psoraleni.

Pertanto nei gatti va evitata l’assunzione in qualunque forma di limone, arancio e altri agrumi .

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulente in ambito di Ricerca Farmacognostica, Fitoterapia ed Erboristeria per Animali

CCDSSN – Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali e Ricerca Tel:351/8681643



E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it