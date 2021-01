Pubblichiamo il documento della Regione Sicilia che estende le priorità vaccinali anche agli Informatori Scientifici del Farmaco. Ringraziamo l’Assessorato alla Salute ed in particolare Ferdinando Croce, capo della segreteria tecnica dell’Assessorato della Salute, per essersi battuto per l’inclusione degli informatori scientifici del farmaco tra le categorie ammesse alla prima fase della vaccinazione.