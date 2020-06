Cento (FE). Dopo la lettera Fedaiisf incontri in presenza con appuntamento

Dopo la lettera che la Sez. Fedaiisf Ferrara ha inviato alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Cento in cui si denunciavano le difficoltà di accesso degli ISF, la stessa Direzione ha comunicato che gli ISF verranno ricevuti in presenza con appuntamento, secondo il protocollo che è stato condiviso con il “Gruppo di lavoro sull’informazione scientifica nell’ambito del SSR” a seguito dell’incontro avvenuto in videoconferenza il 28 maggio 2020.

Alla comunicazione è stato allegata la tabella sottostante: