Gedeon Richter: dichiarazione di sciopero per venerdì 17. Il comunicato delle RSU e delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. riunitesi oggi con la Direzione Aziendale esprimono una netta insoddisfazione e ritengono le motivazioni e le giustificazioni inerenti i licenziamenti dei 4 Area Manager, assolutamente inaccettabili.

Per tanto con la presente, forti del mandato assembleare, sono a confermare e dichiarare lo SCIOPERO di 8 ore per l’intera giornata di venerdì 17 dicembre.

OO.SS. R.S.U.

Filctem – Uiltec

Il 10/12/2021, i lavoratori e le lavoratrici di Gedeon Richter, riuniti in assemblea straordinaria, hanno deciso di proclamare lo STATO DI AGITAZIONE PERMANENTE, non solo in segno di solidarietà dei colleghi licenziati, ma soprattutto perché indignati dal comportamento scellerato dell’azienda, che incurante delle conseguenze e del clima di incertezza e frustrazione che tale comportamento poteva generare ha agito nella maniera più scorretta contravvenendo ai principi di lealtà’ e trasparenza così tanto decantati, nel nostro “Codice etico “.

Durante l’assemblea sono emerse la profonda delusione e la sfiducia nei confronti dell’azienda che con superficialità e contrariamente a quanto ha sempre ribadito in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, ha licenziato in tronco 4 dipendenti, nonché area manager, mettendo in atto una riorganizzazione lampo senza preavviso e senza coinvolgere la RSU e le OO.SS. Territoriali che da sempre sono presenti in Gedeon Richter.

Del tutto fuori luogo è anche la motivazione che l’azienda ha fornito ai dipendenti durante l’ultima town hall per giustificare i licenziamenti ,tale motivazione sarebbe ascrivibile alla richiesta di maggiore autonomia da parte della Sales Force, emersa durante i focus meeting, responsabilità, che tutti concordemente rimandano al mittente.

È stata giudicata inopportuna la scelta di indebolire l’operatività sul campo durante il lancio di nuovi prodotti, fase nella quale ci si sarebbe aspettati la valorizzazione della competenza e dell’esperienza di chi invece si è visto consegnare una lettera di licenziamento. Questo accade in una fase espansiva dell’azienda in cui si finalizzano nuove assunzioni e nella quale non si pensa nemmeno ad una ricollocazione che offra un’alternativa occupazionale.

Amara è la considerazione che, se gli area manager sono stati licenziati con così poca considerazione e rispetto figuriamoci cosa potrebbe accadere agli altri dipendenti…

È per queste ragioni che le OO.SS., la RSU, i lavoratori e le lavoratrici di Gedeon Richter, definiranno nelle prossime ore adeguate forme di lotta, necessarie ad ottenere rispetto e dignità per il loro posto di lavoro.

RSU GRIT e OO.SS

Filctem – Uiltec