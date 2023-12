Naturopati per Animali: Paolo Pelini, il Governo ci riconosca

Ringrazio la Presidenza della Repubblica per aver girato le mie richieste sul riconoscimento della professione di Naturopata per Animale al Governo!

Come ho dichiarato più volte anche per mezzo di interviste, come quella rilasciata al quotidiano on-line affariItaliani.it in merito alla necessità del riconoscimento pieno della nostra professione, questo per tutelare in primis la salute dei nostri amici animali e per un ruolo di crescita che deve avere il naturopata per animali essendo ormai una figura importante nel panorama del benessere animale italiano ed internazionale.

Mi auguro che il governo si impegni presto nel riconoscere a pieno titolo la nostra professione e ad aprire un dialogo con noi.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali, Consulenza e Ricerca Naturopatica (Fitoterapica ed Erboristica) per Animali

iscritto nel registro degli Operatori Olistici Professionisti della Federazione Nazionale Operatori Olistici Professionisti FEENOP numero di Iscrizione FE233970N

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDSSN

Roma – Italia

Tel:351/8681643

