Paolo Zambonardi ex ISF nuovo AD di Abiogen

Il gruppo farmaceutico Abiogen Pharma di Pisa, specializzato nella produzione di vitamina D, sarà guidato per la prima volta da un amministratore delegato esterno alla famiglia Di Martino, che ne è azionista. La scelta è caduta su Paolo Zambonardi, 65 anni, piemontese, laureato in Farmacia che vanta 35 anni di esperienza in aziende farmaceutiche italiane e multinazionali, da Merz Italia a Ferring Italia a Italfarmaco. (Fonte Il Sole 24ORE)

L’arrivo del manager rappresenta “una tappa importante in un percorso di rinnovamento che vede la nostra azienda affrontare le sfide future con uno slancio nuovo e al tempo stesso coerente con i nostri valori. La sua lunga esperienza manageriale, maturata in contesti complessi e in aziende familiari italiane e multinazionali, si inserisce perfettamente nello stile Abiogen e rafforza la nostra capacità di crescere con continuità, guardando a nuovi traguardi”, ha detto Massimo Di Martino, che resta presidente dell’azienda.

“La laurea in Farmacia era d’obbligo e il mio destino sarebbe stato quello di prendere le redini della farmacia di famiglia. E invece la strada che ho intrapreso è stata quella dell’industria, mentre in farmacia sono rimasti mio fratello e mia sorella”, dichiarava a Punto Effe Zambonardi.

Appena dopo la laurea conseguita a Torino, un’esperienza estiva dietro il banco di una “comunale” fu decisiva, continuava Zambonardi: “non era quello il lavoro per me, meglio cercare qualcosa di più dinamico, senza per questo dimenticare la propria formazione universitaria. E così sono entrato in De Angeli, già allora parte del gruppo Boehringer Ingelheim, nel 1988, prima come informatore scientifico nell’astigiano poi come product manager a Milano”.

Dopo gli inizi in Boehringer Ingelheim e Italfarmaco, Zambonardi ha guidato ICN/Valeant, MERZ Italia, Ferring Italia e, più recentemente, nuovamente Italfarmaco, dove ha partecipato attivamente allo sviluppo dell’azienda (che oggi conta circa 4.000 dipendenti e un fatturato superiore al miliardo di euro).

Zambonardi si è detto onorato di entrare a far parte di Abiogen Pharma, gruppo con ricavi superiori a 165 milioni di euro (2024) e circa 500 dipendenti.

Notizie correlate: ISF in carriera. Morena Sangiovanni, presidente del gruppo Boehringer Ingelheim Italia

Storie di ISF. Angelo Schiavo, da ISF a dg di Fidia Farmaceutici

Storie di ISF. Nicoletta Luppi nuovo presidente e managing director di Msd Italia

Storie di ISF. Alexander Zehnder, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia

 

