Paxlovid. Il nuovo antivirale orale Pfizer per combattere Covid 19

Pfizer ha annunciato che la sua pillola antivirale contro il covid permette di ridurre i ricoveri e i morti di quasi il 90%. La pillola andrebbe appunto ad inibire l’infezione, evitando che le persone si ammalino gravemente e finiscano in ospedale, per poi rischiare di morire. Il farmaco è già in fase avanzata visto che la stessa Pfizer ha fatto sapere che chiederà quanto prima l’autorizzazione per la messa in commercio alla Fda, la Food and Drug Administration americana, nonché agli altri enti regolatori internazionali.

La multinazionale ha deciso di interrompere con anticipo i test clinici sulla sua pillola antivirale contro il covid, dopo aver ottenuto dei risultati straordinari, seppur preliminari, con una riduzione superiore all’80 per cento del rischio di ricovero o di morte.

Risultati che sono apparsi addirittura migliori del molnupiravir della Merck

Il PAXLOVID contrasta un enzima di cui il coronavirus ha bisogno per replicarsi, rallentando l’attività di SARS-CoV-2-3CL proteasi. È un inibitore covalente, che si lega direttamente al residuo catalitico della cisteina dell’enzima.

Il trattamento Pfizer consiste in realtà di due farmaci distinti: l’inibitore della proteasi SARS-CoV-2 progettato da Pfizer, noto come PF-07321332, e un farmaco generico per l’HIV vecchio di decenni chiamato ritonavir che aumenta l’efficacia degli inibitori della proteasi.

La società ha aggiunto ritonavir alla terapia quando è passata da un trattamento endovenoso ad uno orale. Questo perché, sotto forma di compresse, l’inibitore della proteasi è stato metabolizzato troppo rapidamente, prima che potesse disabilitare efficacemente il virus, afferma un portavoce di Pfizer.

Quando presi insieme, ritonavir aiuta a evitare gli enzimi che distruggono l’antivirale Pfizer, mantenendolo intatto in modo che abbia il tempo di fare il suo lavoro. Nell attuale studio, i pazienti hanno assunto sei pillole al

giorno, due di antivirale Pfizer e un ritonavir al mattino e lo stesso dosaggio alla sera.

Il farmaco antivirale orale, spiega la stessa Pfizer in una nota, ha mostrato una riduzione dell’89% del rischio di ospedalizzazione o morte nei pazienti trattati entro tre giorni dall’insorgenza dei sintomi. Nella popolazione complessiva dello studio, fino al 28esimo giorno, non sono stati segnalati decessi nei pazienti che hanno ricevuto il farmaco rispetto ai 10 decessi nei pazienti che hanno ricevuto il placebo. Il farmaco ha inoltre dimostrato, afferma sempre l’azienda, una potente attività antivirale in vitro contro le varianti circolanti, così come contro altri coronavirus noti, “suggerendo il suo potenziale terapeutico per molteplici tipi di infezioni da coronavirus”.

L’analisi dei dati provvisori è circoscritta a 1219 adulti arruolati entro il 29 settembre 2021. Al momento della decisione di interrompere il reclutamento di pazienti, l’arruolamento era del 70% dei 3mila pazienti pianificati provenienti da centri di sperimentazione clinica in tutto il Nord e Sud America, Europa, Africa e Asia, con il 45% dei pazienti negli Stati Uniti.

Se il candidato farmaco avrà successo, durante la pandemia, Pfizer promette che offrirà la terapia antivirale orale sperimentale attraverso un approccio tariffario a più livelli basato sul livello di reddito di ciascun Paese per promuovere l’equità di accesso in tutto il mondo. I Paesi a reddito alto e medio-alto pagheranno quindi di più dei Paesi a reddito più basso. La società ha stipulato accordi di acquisto anticipato con più Stati ed è in trattative con molti altri. Pfizer afferma che continuerà a investire fino a circa un miliardo di dollari per supportare la produzione e la distribuzione di questo trattamento sperimentale.

