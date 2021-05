Savona. Accordo Sez. AIISF ASL2: ripresa attività ISF nelle strutture del SSR

Dopo un lungo lavoro di mediazione fra le sezioni AIISF di Savona e Imperia, federata Fedaiisf, e la ASL2 savonese è stato raggiunto l’accordo per consentire agli ISF di riprendere il lavoro in tutti gli ospedali della provincia di Savona a partire dal 17/5/2021.

Abbiamo concordato le regole da rispettare per consentire a noi di lavorare in sicurezza e alla ASL 2 di ottemperare ai suoi obblighi di sicurezza e tracciabilità dei contatti. È un buon accordo che ci permette di lavorare senza troppe complicazioni e in serenità

AIISF Savona Imperia

Federata Fedaiisf