Più ingressi e vendite in aumento in farmacia nella settimana 3

Pharma Retail –

Segnali di recupero per la farmacia nella terza settimana dell’anno: sono in crescita sia gli ingressi che le vendite. Risultati che non portano ancora il canale a smarcarsi da un globale negativo, come si può vedere dai dati del Monitoraggio settimanale di New Line Ricerche di Mercato(-3,2%), ma che comunque guadagna circa 2 punti rispetto all’ultima settimana. La ripresa avviene sia nell’area del Farmaco Etico, che chiude con un risultato flat (+0,2%) che in quella della Libera Vendita, che conserva ancora un differenziale negativo ma è in recupero di quasi 1 punto (-8,2%).

Aumentano ancora anche gli ingressi in Farmacia che questa settimana chiudono con un trend di -1,1%, ovvero 2 punti in più rispetto alla scorsa settimana.

FARMACO DA PRESCRIZIONE

Settimana positiva per il Farmaco su Prescrizione che chiude a +0,2%. Le vendite sono in aumento nell’area del bisogno di cura cronico: i farmaci per il Sistema Cardiovascolare segnano +1,6%, quelli per il Sistema Nervoso +1,6%. La dinamica è più variabile se guardiamo ai mercati significativi del bisogno più acuto di cura: sono ancora in territorio negativo ma recuperano rispettivamente circa 3 e 4 punti gli Antidolorifici (-1,4%) e i prodotti del Sistema Gastrointestinale (-0,3%). Rimangono stabili sul risultato della scorsa settimana gli Antibiotici (-8,8%). Ancora in flessione la performance dei prodotti del Sistema Respiratorio (-4,1%) e degli Antipiretici (-2,9%) a fronte di un’incidenza delle sindromi simil-influenzali che si stima in continua e progressiva diminuzione in tutte le fasce di età (fonte RespiVirNet).

LIBERA VENDITA

Recupera quasi 1 punto la Libera Vendita che questa settimana si assesta su -8,2%. L’Automedicazione conserva risultati in linea con la scorsa settimana (-5,1%), la Dermocosmesi riconquista il territorio positivo e chiude con un differenziale con il segno più (+1,5%). In rialzo di 3 punti anche la Veterinaria, che chiude la settimana a +0,2%.

AUTOMEDICAZIONE

Nessuna novità significativa nell’area dell’Automedicazione che passa dal -4,9% della settimana scorsa a -5,1%. Ancora in flessione i prodotti del Sistema Respiratorio che perdono quasi 5 punti (-15,4%), in concomitanza con il superamento del periodo di maggiore contagio da virus respiratori (RespiVirNet). Dinamica in crescita di circa 3 punti anche se ancora con il segno meno per gli Antidolorifici (-6,0%), mentre si mantengono sul trend della scorsa settimana i prodotti del Sistema Gastrointestinale (-0,7%). In calo i Probiotici che perdono più di 2 punti e chiudono a +0,4%.

DECONGESTIONANTI NASALI

Lenta decelerazione per il Mercato dei Decongestionanti Nasali. Complessivamente il trend cumulato della stagione rimane in linea con i valori delle ultime settimane e si assesta su -5,9%.

TRATTAMENTI PER LA GOLA

Dopo il picco raggiunto a fine anno, continua il progressivo calo nelle vendite del Mercato dei Trattamenti per la Gola. Le performance eccezionali della stagione 2022-23 sono un benchmark ormai irraggiungibile e il trend stagionale cumulato non si discosta dai valori della settimana precedente (-16,8%).

TRATTAMENTI PER LA TOSSE

Dinamica in flessione in questa settimana anche per i Trattamenti per la Tosse. È stabile il trend stagionale cumulato (-19,0%) e il gap rispetto alla scorsa stagione rimane molto evidente.

ANTIPIRETICI

Superato il picco di fine anno, continua la graduale discesa anche per il Mercato degli Antipiretici. Il trend stagionale cumulato è ancora in territorio negativo e coerente con il risultato della scorsa settimana (-12,0%).

DERMOCOSMETICA

Dopo la rimonta della settimana scorsa, la Dermocosmesi recupera ancora e si assesta in territorio positivo con un trend di +1,5%. Segno più per diversi mercati del comparto: il segmento dei Trattamenti Viso è fermo sul risultato positivo della scorsa settimana (+4,0%), guadagnano rispettivamente più di 2 punti e quasi 5 punti Trattamenti Corpo e Maquillage, che si assestano su trend di +0,6% e +11,4%. Settimana di recupero anche per il segmento di Igiene Corpo che, seppur ancora in territorio negativo, è in rialzo di 3 punti e chiude a -2,5%.

TRATTAMENTI MANI

È in linea con la settimana scorsa l’andamento dei Mercato dei Trattamenti Mani, che conserva un trend stagionale cumulato positivo, in flessione di meno di 1 punto rispetto alla settimana 2 (+4,9%).

Indice di stagionalità: esprime l’andamento delle vendite (in confezioni) del mercato in relazione alle vendite medie settimanali degli ultimi due anni solari. Un indice con un valore pari o superiore a 110 determina l’entrata in stagione di un determinato mercato.