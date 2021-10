Toscana. Scandalo latti im polvere. Coinvolti pediatri e informatori scientifici. Ma non sono informatori scientifici del farmaco !

N.d.R.: gli informatori scientifici del farmaco sono quelli il cui profilo è delineato dal D.Lgs. 219/06, art. 122.

Gli agenti di vendita di latte in polvere per neonati NON sono Informatori scientifici del farmaco. Non ne hanno i requisiti di legge né l’inquadramento contrattuale né il latte è un farmaco. __________________________________________________

Il Tirreno, sia nell’edizione di Pisa che di Livorno, riporta la seguente notizio: “Regali e latte in polvere, pediatri e informatori scientifici a processo per corruzione“. Ne riportiamo alcuni stralci, omettendo i nominativi delle persone coinvolte per rispetto della privacy.

Ci sono 8 rinviati a giudizio nell’inchiesta “Medici low cost” che nel novembre 2014 terremotò l’ambiente dei pediatri e delle case produttrici di beni per bimbi con l’accusa di corruzione con la leva dei regali e dei viaggi all’estero per indicare alle neo mamme il latte in polvere dell’azienda che si era rivelata più munifica con medici.

La prescrizione ha già dato una sfoltita al numero degli imputati. I tempi del processo di primo grado (prima udienza a gennaio 2022) o quelli dell’appello faranno il resto. Dopo la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste del marzo 2018, la Corte d’Appello a cui la Procura (PM Giovanni Porpora) aveva fatto ricorso, ha disposto il rinvio a giudizio di otto tra pediatri e informatori medico scientifici. Le ipotesi di prescrizione oscillano tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

Secondo la Corte d’Appello «risulta individuato l’atto contrario ai doveri di ufficio oggetto dell’accordo corruttivo in cui si assume che le utilità venivano promesse ai pediatri al fine di far prescrivere i prodotti di una casa farmaceutica in via preferenziale rispetto a quelli delle altre».

I giudici denunciano un «sistema corruttivo portato avanti negli anni dalle case farmaceutiche con modalità sovrapponibili e riordinazione con mezzi e cautele al fine di eludere i divieti di legge in materia di incentivi e regali previsti per i prodotti per infanzia.

Ogni regalia (elettrodomestico o viaggi di piacere) era sempre frutto di espressa richiesta da parte dei medici coinvolti di promettere la prescrizione dei prodotti. Erano i medici a dover far pervenire alle case farmaceutiche l’indicazione di beni di loro gradimento (condizionatori, iPhone, notebook); richieste che poi venivano soddisfatte secondo un piano di investimenti e nei limiti di spesa prestabiliti». PB

