Comunicato stampa. Alfasigma estranea all’acquisto della Ternana Calcio. L’acquirente è Pharmaguida

ALFASIGMA ESTRANEA ALL’ACQUISTO DELLA TERNANA CALCIO

Bologna, 27 giugno 2023 – In riferimento alle voci di stampa diffuse oggi circa l’ipotetico acquisto da parte di ALFASIGMA S.P.A. della società Ternana Calcio, l’azienda precisa che tale notizia è priva di ogni fondamento.

Nota Stampa giunta in Redazione il 27 giugno 2023

L’acquirente è Pharmaguida

La Ternana è passata di mano, e adesso è stato svelato anche il nuovo misterioso proprietario: come si legge su ternitoday.it, il club andrà a Nicola Guida, proprietario di Pharmaguida, azienda farmaceutica nata nel dicembre 2004 che opera su tutto il territorio italiano e in diversi paesi esteri, rivolgendosi soprattutto alla ginecologia, alla gastroenterologia e alla pediatria.

Guida – impegnato anche nel sociale con la Onlus Dynamo Camp, che “offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie” – è arrivato a Terni per visitare le strutture insieme all’avvocato Sammarco, che ha curato l’intermediazione, e al vicepresidente del CdA di Unicusano Stefano Ranucci.

Socio unico di Pharmaguida, il nuovo proprietario della Ternana Calcio: Guida ha firmato l’accordo per l’acquisizione del club, in attesa di formalizzare il closing il prossimo 15 luglio. Ieri il titolare dell’azienda farmaceutica in attività dal 2004 con sede a Pollica, in provincia di Salerno, si è presentato allo stadio Liberati. In precedenza, fra il 1997 e il 2004, era stato direttore di farmacia.

In auto con lui c’era l’avvocato Pieremilio Sammarco, professore ordinario di diritto privato comparato all’Università di Bergamo, storico legale di Pharmaguida nonché regista delle operazioni che hanno portato al passaggio delle quote societarie. A precederli Stefano Ranucci, vicepresidente di Unicusano e già presidente della Ternana, con Paolo Tagliavento che del club rossoverde è diventato dal 18 giugno, dopo le dimissioni di Stefano Bandecchi, l’amministratore unico.

“Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella Ternana – ha scritto il nuovo proprietario in una nota – con l’ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi”.

Dal loro sito, Pharmaguida dichiara una capillare informazione medico-scientifica presso studi medici, farmacie e ospedali. Inoltre, organizziamo congressi medico-scientifici e giornate di formazione e partecipiamo, con stand espositivi, a vari eventi nazionali ed internazionali.

La produzione avviene in Italia, Austria, Germania ed Irlanda e la catena di distribuzione è la seguente: deposito farmaceutico, grossista, farmacia.

Nicola Guida, fondatore di Pharmaguida, uomo di sport, pilota automobilistico nel Tcr Italy e grande appassionato di calcio, ha deciso di intraprendere questa nuova affascinante sfida, mettendo le proprie competenze manageriali e imprenditoriali a disposizione della squadra della città di Terni».