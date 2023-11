L’importanza della Ricerca Naturopatica e Fitoterapica Veterinari

Oggi giorno il benessere dei nostri amici a quattro zampe è diventato una priorità, in quanto si e capito che la loro salute riverbera anche nella nostra.

Come Naturopata per Animali, esperto in Estratti Vegetali, rimedi Erboristici e Fitoterapici per Animali, ma soprattutto grande amante degli animali, non posso che essere orgoglioso di questa attenzione e di sottolineare l’importanza del ruolo del Naturopata per Animali in sinergia con il Medico Veterinario con lo scopo di raggiungere per i nostri Pet lo stato di salute e benessere ottimale.

Come scienziato esperto in piante officinali, ho il dovere di sottolineare l’importanza di una implementazione della ricerca scientifica in ambito Fitoterapico Veterinario e Naturopatico Veterinario, su i rimedi naturali che arrivano dai botanicals per gli animali.

Solo investendo su una sempre più stretta collaborazione tra Naturopatia per Animali, Veterinario e Proprietario oltre che sulla diffusione mediatica e la ricerca scientifica naturopatica e Fitoterapia Veterinaria si potrà migliorare sempre di più la vita dei nostri animali e di riflesso la nostra.