Pelini: le valutazioni sul riso rosso fermentato non sono scientifiche ma politiche

Riceviamo e pubblichiamo:

Paolo Pelini :La valutazione scientifica dell’Efsa sulla pericolosità degli effetti della Monacolina K contenuta nel riso rosso fermentato ha carattere del tutto antiscientifico come le molte pseudo relazioni sul naturale svolte di recente e molto di politico!

Ecco infatti cosa indica

In una valutazione scientifica del 2018 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) aveva però avanzato il dubbio sulla sicurezza di tali prodotti perché l’assunzione di monacolina da riso rosso fermentato mediante integratori alimentari potrebbe portare a un’esposizione al principio attivo nell’intervallo delle dosi terapeutiche di lovastatina. Inoltre, anche il profilo degli effetti avversi del riso rosso fermentato è simile a quello della lovastatina; tra quelli segnalati i principali hanno riguardato il tessuto muscoloscheletrico e quello connettivo (compresa la rabdomiolisi), il fegato, il sistema nervoso, il tratto gastrointestinale, la cute e il tessuto sottocutaneo.

Da qui Efsa ha concluso che 10 mg di monacolina da riso rosso fermentato negli integratori alimentari possono rappresentare un problema per la salute pubblica.

Gli stessi effetti oltretutto erano stati osservati – anche se in numero minore a dosaggi inferiori. Efsa non aveva comunque fornito un parere relativamente a una quantità giornaliera che non destasse preoccupazioni per la salute nella popolazione generale ma soprattutto nei sottogruppi vulnerabili (anziani, donne in gravidanza…).

Tale tesi è stata, tuttavia, smentita dalle Linee guida europee redatte dalla Società Europea di Cardiologia e altre Società sulla Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari nella Pratica Clinica (2016), che nel paragrafo dedicato ad altri trattamenti delle dislipidemie, riportano testualmente “Nutraceuticals containing purified RYR may be considered in people with elevated plasma cholesterol concentrations who do not qualify for treatment with statins in view of their global CV risk”.

L’EFSA applichi la Scienza e la smetta di fare politica contro il naturale!

Paolo Pelini

Erbochimico

Valutazione e Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica su Estratti Vegetali di Piante Officinali

Email: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

Ricevuto in Redazione 19.10.2022

