Sez. AIISF Foggia. Eletto il nuovo Direttivo

In data 25/05/2023 il Direttivo della Sezione AIISF di Foggia si è riunito per deliberare gli esiti relativi alle votazioni del candidato presidente, dei consiglieri. In seguito alla votazione avvenuta in modalità online, sono stati eletti i seguenti associati:

– Presidente: Grossano Cosimo

– Vice-Presidente: Maglietta Silvio

– Segretario: Cassano Giuseppe

– Tesoriere: Maiella Gerardo

– Cristalli Michele

– Greco Nuccio

– Lamanna Francesca

Hanno ricevuto inoltre le seguenti deleghe:

– Romaniello Gianfranco delega Foggia Sud;

– Petrozzi Ciro delega ai rapporti con gli enti

– Lo Mele Leonardo delega alle attività ricreative.

– Impagnatiello Massimiliano ai rapporti col nazionale

Infine

Delegati al controllo sull’osservanza deontologica

– Totta Gianni

– D’Alessandro Vittorio

– Di Taranto Pasquale

Nella foto alcuni componenti del direttivo:

partendo da sx: Petrozzi Ciro, Maglietta Silvio, Romaniello Gianfranco, Greco Nuccio, Grossano Cosimo, Impagnatiello Massimiliano, Lo Mele Leonardo, Cassano Giuseppe